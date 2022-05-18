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MSB'den SON DAKİKA açıklaması: Gara'da 2 PKK'lı SİHA'larla vurularak öldürüldü

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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MSB’den SON DAKİKA açıklaması: Gara’da 2 PKK’lı SİHA’larla vurularak öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" parolasıyla açıklama yapan MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.

SAYI 5 OLDU

Böylece Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

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