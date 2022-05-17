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Bakan Karaismailoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Bakan Karaismailoğlu’ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatmıyorsunuz. Burada Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak" dedi.

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