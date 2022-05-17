Son dakika: Atatürk Havalimanı’na Millet Bahçesi | Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber’de

HANGİ MİLLET BAHÇEMİZİ SATTIK Kİ BUNU DA SATALIM

Hangi millet bahçesini sattık? Ne konut imarına, ne ticaret imarına açacağız. Ne de bir yapılaşma olacak. Atatürk Havalimanı'nı yıkmıyoruz. İhya ediyoruz. Milletimize açıyoruz.

En büyük halkçılık bu değil midir? Siz hiçbri iş yapmayacaksınız, proje yapmayacaksınız. İşiniz sadece AK Parti'nin projelerini eleştirmek...

Burası 8,5 milyon metrekare bir alan. İki pist var. Doğu-Batı Kuzey-Güney yönlerinde...