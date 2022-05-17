17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin İstanbul'a kazandıracakları! Başkan Erdoğan bu sözlerle anlatmıştı

İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin İstanbul'a kazandıracakları! Başkan Erdoğan bu sözlerle anlatmıştı

Son dakika haberine göre: Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan ve tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri haline gelecek olan millet bahçesinde ilk fidan dikimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kısa süre içerisinde yapılacak. İstanbul'un yeni millet bahçesi içerisinde neler yer alacak? İşte Millet Bahçesi'nin İstanbul'a kazandıracakları.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 13:38
  • 1
  • 22
İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin İstanbul’a kazandıracakları! Başkan Erdoğan bu sözlerle anlatmıştı

Türkiye'nin tüm illerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor. Millet bahçelerinin en büyüğü ise Megakent İstanbul'a yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin İstanbul’a kazandıracakları! Başkan Erdoğan bu sözlerle anlatmıştı

İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi için harekete geçildi; projenin görselleri, vatandaşları heyecanlandırdı.

  • 3
  • 22
İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin İstanbul’a kazandıracakları! Başkan Erdoğan bu sözlerle anlatmıştı

132 BİN 500 AĞAÇ

Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan dev millet bahçesinde, 132 bin 500 ağaç olacak.

  • 4
  • 22
İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin İstanbul’a kazandıracakları! Başkan Erdoğan bu sözlerle anlatmıştı

5 MİLYON 61 BİN METREKARELİK YEŞİL KORİDOR

Böylece, Megakent İstanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşacak.

İstanbul'un dev millet bahçesi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada parmakla gösterilebilecek bir proje olma özelliği taşıyor.

  • 5
  • 22
İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin İstanbul’a kazandıracakları! Başkan Erdoğan bu sözlerle anlatmıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.