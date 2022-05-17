İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin İstanbul'a kazandıracakları! Başkan Erdoğan bu sözlerle anlatmıştı

Son dakika haberine göre: Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan ve tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri haline gelecek olan millet bahçesinde ilk fidan dikimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kısa süre içerisinde yapılacak. İstanbul'un yeni millet bahçesi içerisinde neler yer alacak? İşte Millet Bahçesi'nin İstanbul'a kazandıracakları.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 13:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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