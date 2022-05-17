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Adıyaman eski HDP İl Başkanı tutuklandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Adıyaman eski HDP İl Başkanı tutuklandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Eski HDP İl Başkanı M.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V.'nin tutuklandığı öğrenildi.

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