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Başkan Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul edecek

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Başkan Erdoğan Ankara’da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul edecek

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Ankara'da kabul edecek. Peki, görüşmenin detaylarında hangi konular var? Detaylar haberimizde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

Başkan Erdoğan ve Tebbun, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, Başkan Erdoğan, Tebbun onuruna akşam yemeği verecek.

Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

TİCARET HACMİ HEDEFİ

Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Sıvılaştırılmış doğalgaz başta olmak üzere enerjide yeni iş birliği imkanları, ulaşımda ortak adımlar ve savunma sanayii projeleri gibi konular ele alınacak.

NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.

Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

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