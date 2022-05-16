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AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan İSKİ’yi eleştirdi: Kirli ellerinizi güzel Tekirdağ'dan çekin!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan İSKİ’yi eleştirdi: Kirli ellerinizi güzel Tekirdağ’dan çekin!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) kimyasal atığı Marmaraereğlisi-Sultanköy’de denize döktüğü ortaya çıktı. Skandala dair açıklama yapan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan; İSKİ’yi eleştirdi ve “İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum ettiniz. Kirli ellerinizi güzel Tekirdağ’ımızın üzerinden çekiniz. Kirletme İSKİ” ifadelerini kullandı.

Marmaraereğlisi-Sultanköy'de denize dökülen Kınıklı deresindeki kimyasal atığın İBB İSKİ Genel Müdürlüğü Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nden salındığı tespit edildi.

ÖZCAN: KİRLİ ELLERİNİZİ GÜZEL TEKİRDAĞ'IMIZIN ÜZERİNDEN ÇEKİNİZ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan; İSKİ'yi eleştirdi ve "Kirli ellerinizi güzel Tekirdağ'ımızın üzerinden çekiniz. Kirletme İSKİ" ifadelerini kullandı.

Mestan Özcan; şunları söyledi:

"Marmaraereğlisi ilçemiz, Sultanköy mahallesi sınırları içerisinde denize dökülen Kınıklı deresindeki kimyasal atığın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Değirmenköy arıtma tesislerinden salındığı tespit edilmiştir."

"Defaatle uyarılmasına rağmen ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İSKİ uyarıları dikkate almayıp Trakyamızın ve Ülkemizin güzide ilçelerinden olan Marmaraereğlimizi kirletmeye devam etmektedir. İleriki günlerde ilgili kurumlar gerekli açıklamaları yapacaklardır."



"Olayın ilk anından itibaren TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekillerimiz Sayın Mustafa Yel ve Sayın Çiğdem Koncagül ile de konuyu takip ediyoruz."

"Ulusal ve yerel düzeyde atılması gereken tüm adımları atarak bu kirliliğe sebebiyet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünün bu durumu tekrar etmemesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

"İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum ettiniz. Kirli ellerinizi güzel Tekirdağ'ımızın üzerinden çekiniz. Kirletme İSKİ"

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