Bakan Murat Kurum’dan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek

Kurum paylaşımını, "İstanbul 85 milyonun bahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.