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Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında, kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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