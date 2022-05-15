Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlediği pikniğe telefonla bağlanarak, engelliler ve ailelerine seslendi. Pikniğe katılanların, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bir hayat sürmelerini dileyen Başkan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili AK Parti her zaman yanınızda, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir." dedi.
Başakşehir Şamlar Ormanı'nda gerçekleştirilen pikniğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile engelliler ve aileleri katıldı.
Ergüneş, Sarıeroğlu ve Kabaktepe, piknik alanında kurulan masaları gezerek, engelliler ve aileleriyle sohbet etti.
Pikniğe katılanlar müzik eşliğinde eğlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN ENGELLİLER VE AİLELERİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Etkinliğin açılışında Jülide Sarıeroğlu, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.
Telefondan katılımcılara hitap eden Başkan Erdoğan, aileleri ve engellileri selamladı, pikniğin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Pikniğe katılanların, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bir hayat sürmelerini dileyen Başkan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili AK Parti her zaman yanınızda, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir. Hizmet yolculuğunda her zaman sizlerle beraber el ele yürümekte kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlar tezahüratta bulundu.
"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE GÖNÜL GÖNÜLE BİR YOLCULUK YAPIYORUZ"
Etkinlikle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Jülide Sarıeroğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla 39 ilçeden gelen engelliler ve aileleriyle gönül birlikteliği kurulan bir organizasyon yapıldığını söyledi.
Engellilerle ilgili olarak yapılan hizmetleri anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizle gönül gönüle bir yolculuk yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yaklaşık 20 yıldır engelli vatandaşlarımızla ilgili devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Bugün geldiğimiz aşamada bu düzenlemeler sayesinde engellilerimizin artık hayatın her alanında aktif ve etkin olduğunu görmek bizler için çok gurur verici."
Sarıeroğlu, Türkiye genelinde engellilere yönelik hizmetlerin ve çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 20 yıllık süreçte yaptıklarının temel felsefesinin engellilere yönelik farkındalığın hayatın tamamına yayılması olduğunu belirterek, "Felsefemiz, Türkiye'de hem bireysel hem toplumsal olarak hem de kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın hayatında, bu haftalarımızın ve günlerimizin yaşanabilir kılınmasıydı." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2022 açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE son dakika açıkladı...
- Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?
- LUNA coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Grafikli tahmin ve yorumlar...
- Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
- SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? 2022 GS Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman? 2022 Trabzonspor kupa töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Bakan Yanık duyurdu
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil?