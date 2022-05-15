Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda

Engellilerle ilgili olarak yapılan hizmetleri anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizle gönül gönüle bir yolculuk yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yaklaşık 20 yıldır engelli vatandaşlarımızla ilgili devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Bugün geldiğimiz aşamada bu düzenlemeler sayesinde engellilerimizin artık hayatın her alanında aktif ve etkin olduğunu görmek bizler için çok gurur verici."

Sarıeroğlu, Türkiye genelinde engellilere yönelik hizmetlerin ve çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 20 yıllık süreçte yaptıklarının temel felsefesinin engellilere yönelik farkındalığın hayatın tamamına yayılması olduğunu belirterek, "Felsefemiz, Türkiye'de hem bireysel hem toplumsal olarak hem de kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın hayatında, bu haftalarımızın ve günlerimizin yaşanabilir kılınmasıydı." dedi.