13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı

Son dakika: Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Kartal’da İSKİ’ye ait su borusu patladı

Son dakika haberi... Kartal'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA