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Bir İSKİ klasiği: Yine patlattı! Hasar gören su borusu Kadıköyü göle çevirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Bir İSKİ klasiği: Yine patlattı! Hasar gören su borusu Kadıköyü göle çevirdi

Kadıköy'de belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı. Kırılan borudan fışkıran su yola aktı. Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında saat 12.00 sıralarında iş makinesiyle asfalt çalışması yapan İBB yol bakım ve onarım ekipleri, İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi.

Kırılan borudaki su, tazyikle fışkırarak yola aktı. Kepçe ile fışkıran su kontrol edilmeye çalışıldı.

Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.

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