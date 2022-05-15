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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO'ya girmek isteyen ülkelere Türkiye'nin şartını açıkladı!

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO’ya girmek isteyen ülkelere Türkiye’nin şartını açıkladı!

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararıyla ilgili konuşurken, NATO'ya girmek isteyen ülkelere Türkiye'nin şartını açıkladı.

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler:

NATO'nun geleceğiyle ilgili konuları kendi aramızda değerlendirdik. Dün akşam çalışma yemeğinde NATO'nun genişlemesi konuşuldu ve NATO'ya üyeliği gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in de dışişleri bakanları bu toplantıya davet edildi. Bu sabahki ilk oturumda Ukrayna'daki durum değerlendirildi. Son oturumda da biliyorsunuz haziran ayında Madrid'de NATO Zirvesi gerçekleştirilecek. Bu zirvede NATO'nun Stratejik Konsept Belgesi onaylanacak. Bu belge üzerinde de görüşlerimizi bugün paylaşma imkanımız oldu.



AÇIK KAPI POLİTİKASINI VURGULADIK

Dün akşam Türkiye olarak bu konudaki tutumumuzu net bir şekilde söyledik. Türkiye olarak NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri destekliyoruz. Birçok NATO üyesi ülke özellikle Gürcistan ve Ukrayna, hatta Bosna-Hersek'in üyeliğine karşı çıkarken biz prensip olarak açık kapı politikasını desteklediğimizi vurgulamıştık. NATO adı üstünde bir ittifaktır. Bir birlik ya da örgüt değildir.



BELGELERLE ANLATTIK

Dolayısıyla burada müttefiklik dayanışması çok önemlidir. Bu iki ülkenin olası üyeliğine karşı tutumumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız cuma günü kamuoyunda paylaşmıştır. Tabi yankıları buraya kadar gelmiştir. Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütü ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler, özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları gayet açık bir şekilde sergiledik. Fotoğraf ve belgelerle müttefiklerimize gayet güzel bir şekilde anlattık.



RAHATSIZLIĞIMIZI DİLE GETİRDİK

Halihazırda NATO üyesi olup da bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren, ve Türkiye üzerinde özellikle savunma sanayine karşı ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık. Daha sonra bu iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdik. Burada net bir şekilde yine belgelerle beraber rahatsız olduğumuz konuları, kendilerinin teröre verdikleri desteği ve terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri söyledik.

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