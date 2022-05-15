Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO’ya girmek isteyen ülkelere Türkiye’nin şartını açıkladı!





RAHATSIZLIĞIMIZI DİLE GETİRDİK



Halihazırda NATO üyesi olup da bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren, ve Türkiye üzerinde özellikle savunma sanayine karşı ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık. Daha sonra bu iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdik. Burada net bir şekilde yine belgelerle beraber rahatsız olduğumuz konuları, kendilerinin teröre verdikleri desteği ve terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri söyledik.