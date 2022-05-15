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Pençe-Kilit'te 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Pençe-Kilit’te 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Kilit'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, toplamda 95 hain öldürüldü.

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