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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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