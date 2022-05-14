İsveç terör örgütü PKK’yı neden destekliyor? Terörist milletvekili kim? Tüm sorular A Haber canlı yayınında cevap buldu

A Haber'de Satır Arası programına bağlanan gazeteci Çek, "Başkan Erdoğan'ın ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu ve Sözcü İbrahim Kalın özellikle İsveç'i işaret ettiler. İsveç terör destekçiliğini abartmış durumda. İsveç şimdiye kadar terör örgütüne 210 milyon dolar destek verdiğini ve 2023'e kadar bu rakamı 376 milyon dolara çıkaracağını ilan etti." dedi.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çek, "İsveç devletinin teröristlerle resmi görüşmeler yaptığını da vurguladı. İsveç'li parlamenterle heyet halinde Irak ve Suriye'de terör örgütü temsilcileriyle görüştüler. Dışişleri Bakanı terör örgütü temsilcilerini İsveç'te ağırladı. PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarmalarını istediler" şeklinde konuştu.