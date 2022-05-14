İsveç terör örgütü PKK'yı neden destekliyor? Terörist milletvekili kim? Tüm sorular A Haber canlı yayınında cevap buldu
İsveç'in terör örgütü PKK'ya desteği A Haber canlı yayında İsviçre'de bulunan gazeteci Mehmet Çek tarafından değerlendirildi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çek, İsveç'in PKK'yı desteklemesindeki kilit ismi açıkladı. Gazeteci Çek, söz konusu terörist vekilin İsveç Başbakan'ı Magdalena Andersson ile anlaşma yaptığı iddialarını da gündeme getirdi.
İsviçre'de bulunan gazeteci Mehmet Çek, "Başkan Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz" açıklamasının iki ülkedeki yankılarını A Haber canlı yayınında aktardı.
A Haber'de Satır Arası programına bağlanan gazeteci Çek, "Başkan Erdoğan'ın ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu ve Sözcü İbrahim Kalın özellikle İsveç'i işaret ettiler. İsveç terör destekçiliğini abartmış durumda. İsveç şimdiye kadar terör örgütüne 210 milyon dolar destek verdiğini ve 2023'e kadar bu rakamı 376 milyon dolara çıkaracağını ilan etti." dedi.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çek, "İsveç devletinin teröristlerle resmi görüşmeler yaptığını da vurguladı. İsveç'li parlamenterle heyet halinde Irak ve Suriye'de terör örgütü temsilcileriyle görüştüler. Dışişleri Bakanı terör örgütü temsilcilerini İsveç'te ağırladı. PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarmalarını istediler" şeklinde konuştu.
İSVEÇ NEDEN PKK'YI KORUYOR? KİLİT İSİM KİM?
A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Mehmet Çek, "İsveç ile terör örgütü PKK arasındaki bağlantının en önemli kilit ismi bağımsız milletvekili olan Amine Kakabaveh, örgütün ülkedeki temsilcisi gibi. Kakabaveh, YPG'nin Eş Başkanı'nın yakın arkadaşı. Bu şahıs çok ilginç bir profil. Sol partiden kovulan bir bağımsız vekil. İran'dan geliyor. Terör örgütünün İsveç'teki işlerini yürütüyor. PKK'nın İran kolu PJAK'a 13 yaşında girmiş daha sonra İsveç'e geçmiş. Geçen 29 Kasım'da bu kadının bir oyuyla Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson Başbakan seçildi. İsveç basını ve bazı muhalif parti temsilcileri başbakanlık oylaması öncesinde, "Sosyal Demokrat Parti ile bu şahıs arasında bir anlaşma olduğunu, Amine Kakabaveh Andersson'u Başbakan olarak desteklemesi karşılığında PKK ile işbirliği yapılacağı" belirtildi." ifadelerine yer verdi.
İsviçre'den gündemi değerlendiren Çek sözlerine şu ifadelerle devam etti;
Bu ülkeler Türkiye ile işbirliği yapmak yerine PKK ile çalıştırlar. Desteklerini artırarak sürdürdüler. Şimdilerde ise abartısız söyleyebiliriz ki, artık PKK ve FETÖ gibi örgütler varlıklarını Türkiye'nin müttefiklerine borçlular. PKK bu ülkeleri üs olarak kullanıyor. Paravan şirket ve sivil topluma verilen desteklerden faydalanıyorlar. Buralardan Kandil ve Suriye'ye miltan devşiriyorlar.
"POLİS RAPORLARINA ALDIRIŞ ETMİYORLAR"
Gazeteci Mehmet Çek, Europol'ün PKK hakkında hazırladığı raporun batı ülkeleri tarafından görmezden gelindiğini belirtti.
Raporun detalarına değinen Çek, "Avrupa Polis Teşkilatı'nın AB Terörizm Durumu Raporları'nda PKK'nın faaliyetleri zorbalıkla para toplamadan, terör örgütünün uyuşturucu ve insan kaçakçılığına kadar detaylı bir şekilde vurgulanmasına, PKK'nın Avrupa'yı silah tedariki ve lojistik sağlamak için üs olarak kullandıklarının yazılmasına rağmen bu ülkeler tarafından desteklenmesine engel olamıyor." şeklinde konuştu.
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