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Son dakika: Türkiye'nin NATO vetosu dünya gündeminde! Başkan Erdoğan'ın sözleri geniş yankı uyandırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Son dakika: Türkiye’nin NATO vetosu dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın sözleri geniş yankı uyandırdı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadığını açıklaması dünya gündemine oturdu. Her iki ülkenin de terör örgütü PKK’ya verdiği desteğe işaret ederek, adeta terör örgütü misafirhanesine dönen ülkelerin İttifak’a katılmasına karşı olduğunu belirten Başkan Erdoğan‘ın sözleri Batı ülkelerinde geniş yankı uyandırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, tüm dünyayı diken üstünde tutmaya devam ediyor. Bölge ülkeleri, Rusya'nın bu saldırganlığı karşısında NATO ile daha fazla yakınlaşmanın yollarını arıyor. İlk olarak Finlandiya hükümeti, ülkenin NATO üyeliği için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Ardından İsveç'in de aynı gün NATO'ya üyelik hakkında girişimleri başlatacağı iddia edildi.

TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNİ VETO EDECEK Mİ?

Tüm bu gelişmelerin ortasında ise Türkiye'nin ne yapacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye, terör örgütü PKK ve YPG'ye en çok yardımda bulunan, teröristleri ülkelerinde barındıran Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine soğuk bakıyor. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin vetosu üyeliği engelliyor.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cuma namazı sonrası konuyla ilgili açıklamaları, dünya medyasında geniş yer bulurken, sosyal medyada da birçok Batılı ülkenin gündemine oturmuş durumda.

Başkan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK ve YPG'ye yaptığı yardımları hatırlatarak, bu iki ülkenin üyelik başvurusuna soğuk baktıklarını açıkça belirtmişti.

"İKİNCİ BİR YANLIŞI YAPMAK İSTEMİYORUZ"

"Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "İkinci yanlışı işlemek istemiyoruz." demişti.



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