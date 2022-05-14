Son dakika: Türkiye’nin NATO vetosu dünya gündeminde! Başkan Erdoğan’ın sözleri geniş yankı uyandırdı

TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNİ VETO EDECEK Mİ?

Tüm bu gelişmelerin ortasında ise Türkiye'nin ne yapacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye, terör örgütü PKK ve YPG'ye en çok yardımda bulunan, teröristleri ülkelerinde barındıran Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine soğuk bakıyor. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin vetosu üyeliği engelliyor.