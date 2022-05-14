14 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit harekatında şehit düşen askerler Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA