Şırnak'ta görenlerin içini ısıtan hafızlık töreni! CHP bir türlü hazmedemedi
Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerindeki yatılı Kur'an kurslarındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan 200 hafız için Cizre’de hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Düzenlenen bu tören CHP'yi rahatsız etti. CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal laikliğe aykırı olarak nitelendirdi.
Şehir Stadyumu'nda düzenlenen tören ise CHP'yi rahatsız etti.
Stadyumdaki törende, Kur'an-ı Kerim okunup ilahilerin seslendirilmesini, CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal laikliğe aykırı olarak nitelendirdi.
"BİZ LAİK BİR DEVLETİZ"
Hafızlık kurslarının Cizre'de sıkça görüldüğünü belirten Soysal, eleştiri oklarını din eğitimi alan çocuklara çevirdi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Soysal, şu ifadeleri kullandı:
"Törenden önce kaymakam, törenin yapılacağı yerdeki çalışmaları gözden geçirdi. Alanda yapılan törenin düzenli olması için uyarılarda bulundu. Karşımızdaki partinin görüşü belli, kaymakamlık ve valilik onları elinde. Ancak unutmamak gerekir ki biz laik bir devletiz."
"BUNUN BİR SINIRI VAR"
İnsanlar dini yaşamakta özgürdür, eğitimlerini tabii ki alabilirler ama bunun çeşitli boyutları vardır. Bundan beş ay önce bir spor kulübünün başkanı bana ulaştı. Gece saat 22.00-23.00'te bir okulda sporcuların çalışması için yer ayırtmışlar. Kendilerine yaklaşık saat 23.00-00.00 gibi 'Sporcuları buradan nakledin, yer açın' denmiş. Yine bu tarzda yatılı Kuran kursu öğrencileri için yeri boşalttırmışlar."
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