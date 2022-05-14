Şırnak’ta görenlerin içini ısıtan hafızlık töreni! CHP bir türlü hazmedemedi

"BUNUN BİR SINIRI VAR"

İnsanlar dini yaşamakta özgürdür, eğitimlerini tabii ki alabilirler ama bunun çeşitli boyutları vardır. Bundan beş ay önce bir spor kulübünün başkanı bana ulaştı. Gece saat 22.00-23.00'te bir okulda sporcuların çalışması için yer ayırtmışlar. Kendilerine yaklaşık saat 23.00-00.00 gibi 'Sporcuları buradan nakledin, yer açın' denmiş. Yine bu tarzda yatılı Kuran kursu öğrencileri için yeri boşalttırmışlar."

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