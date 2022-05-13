Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! EYP patlaması sonucu bir asker şehit oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
52 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütünün bir askeri şehit ettiği, üç asker ile bir kadını yaraladığı Karkamış merkezi ile hudut karakoluna yönelik saldırısının ardından Mehmetçik'in başlattığı operasyonun detayları ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü ilk olarak Karkamış ilçesine havan saldırısı gerçekleştirdi. Sivil halka yönelik bu saldırının sonrasında teröristler Köprübatı Hudut Karakolu'nu uzaktan hedef aldı.
Söz konusu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru müdafaa kapsamında hemen cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtaları Fırat'ın doğusundaki ve batısındaki teröristlere ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.
SİHA'ların yanı sıra Fırtına obüslerinin de yer aldığı ateş destek vasıtalarının teröristlere ait sığınak ve barınakları hedef aldığı atışların sonunda toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. Terör hedeflerine yönelik atışların devam ettiği belirtildi.
May 13, 2022
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