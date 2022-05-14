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Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

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Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Adana’da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

Adana'da uyuşturucu, kasten yaralama, kumar oynatma, kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarına karışan bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

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