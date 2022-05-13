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Türkiye şehidini uğurladı! Şehit er Oktay Salar’a veda

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Giriş: 13.05.2022 09:11
Güncelleme:13.05.2022 09:13
Türkiye şehidini sonsuzluğa uğurluyor. Sınırın Suriye tarafından atılan havan saldırısında şehit düşen piyade er Oktay Salar için Gaziantep'te tören düzenlendi. Şehit Oktay Salar için Gaziantep havalimanındaki törene şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. 20 yaşındaki şehit düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e uğurlandı. Er Oktay Salar teröristlerin Köprübaşı Hudut Karakolu’na düzenlediği havan saldırısında şehit oldu.
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