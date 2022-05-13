Terör örgütü PKK’nın kalleş saldırısında Piyade Er Oktay Salar şehit oldu

Şehadet haberini acılı aileye Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga verdi ve taziyelerini iletti.

Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın 20 yaşında olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.