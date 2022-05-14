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İlham Aliyev'in Rize yorumu kalabalığı coşturdu! "Aziz kardeşim Erdoğan'a dedim ki" sözleri ile açıkladı: Cennete benziyor

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Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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İlham Aliyev’in Rize yorumu kalabalığı coşturdu! Aziz kardeşim Erdoğan’a dedim ki sözleri ile açıkladı: Cennete benziyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. İlham Aliyev'in Rize yorumu kalabalığı coşturdu. Aliyev, "İlk defa Rize'deyim. Bu diyar hakkında çok işittim, çok duydum. Uçakla gelirken, pencereden bu güzel manzarayı seyrederken, aziz kardeşime (Erdoğan) 'Bu yer, cennete benziyor' dedim." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.

Aliyev, törende yaptığı konuşmada, Rize'nin doğal güzelliğine dikkati çekti.

"RİZE CENNETE BENZİYOR"

Aliyev, "İlk defa Rize'deyim. Bu diyar hakkında çok işittim, çok duydum. Uçakla gelirken, pencereden bu güzel manzarayı seyrederken, aziz kardeşime (Erdoğan) 'Bu yer, cennete benziyor' dedim." ifadelerini kullandı.

"MERT, VATANPERVER, DÖVÜŞKEN..."

Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerinin büyük bir servet olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ama en büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Mert, vatanperver, dövüşken... Aşk olsun bu insanlara." dedi.

İlham Aliyev, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"RİZE, TÜRK DÜNYASINA KARDEŞİM ERDOĞAN'I BAHŞETTİ"

"Ben bugün, kardeşimin öz memleketindeyim. Rize, Türk dünyasına büyük lider ve benim kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir. Size minnettarım. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor.

"YAŞASIN RİZE, YAŞASIN TÜRKİYE-AZERBAYCAN BİRLİĞİ"

Aziz dostlar, kardeşler, bacılar; sizi bu güzel hadise münasebetiyle, havalimanının açılışı münasebetiyle tebrik ediyorum. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği."

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