İlham Aliyev'in Rize yorumu kalabalığı coşturdu! "Aziz kardeşim Erdoğan'a dedim ki" sözleri ile açıkladı: Cennete benziyor

"MERT, VATANPERVER, DÖVÜŞKEN..."

Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerinin büyük bir servet olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ama en büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Mert, vatanperver, dövüşken... Aşk olsun bu insanlara." dedi.

İlham Aliyev, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi: