Rize-Artvin Havalimanı'nda tarihi gün! Halk akın etti
Rize-Artvin Havalimanı'nda, ilk tarifeli uçağın inişinin heyecanı yaşandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde havalimanı pistini gören tepelerdeki çay bahçelerine çıkarak ilk uçağın inişini heyecanla izledi.
Giriş Tarihi: 14.05.2022
14:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
14:41
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi 'Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yaptığı havalimanındaki sahnede Karadenizli sanatçılar, konser verdi. Havalimanı pistini gören tepelerdeki çay bahçelerine çıkan vatandaşlar, THY'ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine 'Rize-Artvin' yazılı tarifeli uçağın ilk inişini büyük bir heyecanla izleyenler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çok sevinçli olduklarını anlatan Meryem Kazancı, "Biz burada eskiden yüzerdik. Pistin olduğu yerde kayalarımız vardı. Çok mutluyuz ama aynı zamanda hüzünlüyüz. Havalimanından dolayı çok sevinçliyiz" dedi.
Ayşe Naiboğlu, "Eskiden İstanbul'a gitmek çok zordu. Şimdi kapı dibimizde havalimanı var. Kızım evlendi İstanbul'a gitti. Ben kolayca gideceğim, oda kolayca gelecek" diye konuştu.
Hüseyin Çerman, "Ben buraya bir kaç gün önce geldim. Önceden bu alanı keşfettim. Bugün öyle geldik. Buradan havalimanını izlemek çok güzel. Çok duygulandım. Devletimizden Allah razı olsun" ifadesini kullandı.
Ayşegül Gündoğan, havalimanının heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Biz burada doğduk büyüdük. Biraz üzgünüz. Burası çok güzel bir sahildi. Eskiden burada yüzerdik. Ama havalimanı yapıldığı için de çok mutlu ve heyecanlıyız" dedi.