Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nı uçağın kokpitinden inceledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. Başkan Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi.
Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı. Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA "RİZE-ARTVİN" İSİMLİ İLK YOLCU UÇAĞI İNİŞ YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.
İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılandı.
Uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, gazetecilere, havalimanının Rize ve Artvin için önemli bir proje olduğunu söyledi.
İnişi pilotlarla birlikte kokpitte gerçekleştirdiğini belirten Ekşi, "Çok güzel bir havalimanı. İnişi çok kolay. Üç kilometre pisti var. Bina olarak çok güzel. İnşallah bölge için hayırlara vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.
Ekşi, yolcularla tek tek selamlaştığını dile getirerek, "Ağlayanlar bile oldu mutluluktan. Çok gurur verici bir şey." diye konuştu.
Yolculardan Enis Alimoğlu, Rize'nin Davos'un karşılığı olduğunu belirterek, "İsviçre gibi yeşili bol. Şimdi onların cevabını vereceğiz. Yatırımla birlikte. Recep Tayyip Erdoğan her anlamda yatırımlarla Avrupa'ya, dünyaya cevap veriyor. Nokta nokta çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"Rize-Artvin" uçağına binmek için sabah Trabzon'dan uçakla İstanbul'a gittiğini anlatan Rıdvan Serbestoğlu, "Uçakta yer yoktu. Son anda bir yer açıldı ve binmek nasip oldu. Son derece gurur verici." dedi.
Uçağa binmek için Rize'den İstanbul'a giden Bülent İsmaioğlu ise "Ağlayanlar vardı uçakta. Çok kalabalıktı. Normal bir yolculuk değildi. Yapanlardan Allah razı olsun. Bölge için çok değerli bir yatırım." diye konuştu.
Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.
Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.
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