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Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Hangi teknikler kullanıldı?

Türkiye'nin 2. denize dolgu havalimanı olan Rize–Artvin Havalimanı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Havalimanına ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yapacak. Peki bu proje nasıl yapıldı? Rize-Artvin Havalimanı'nda hangi teknikler kullanıldı? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Servet Karasu havalimanın yapım sürecini A Haber ekranlarında anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:49
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Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Hangi teknikler kullanıldı?

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Aylardır beklenen havalimanına bugün ilk yolcu uçağı indi.

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Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Hangi teknikler kullanıldı?

PROF. DR. SERVET KARASU'NUN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:
Nisan 2017 yılında ilk çalışmalar başladı. Bunun öncesinde batımetri ve sondaj çalışmaları yapıldı. Kaç metrelik dalgalar olacağını hesaplamak için dalga analizleri yapıldı.

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Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Hangi teknikler kullanıldı?

Burası hırçın bir bölge ve oldukça dalgalara maruz kalacak bir bölge. Burada 30 yıllık bir dalga verisi analiz edildi. Burada projenin kaç metrelik dalgalara maruz kalacağı hesaplandı.

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Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Hangi teknikler kullanıldı?

Bu hesaplamalardan sona korumak için ona taş blokların seçimine geçildi. Hesaplamalara göre X bloklar kullanıldı. Bunların deneyleri 2017 yılında ODTÜ'de kurulan bir kanalda yapıldı.

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Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Hangi teknikler kullanıldı?

Burada her noktada aynı taşlar kullanılmadı, kritik kesitlere göre daha büyük taşlar kullanıldı. Bunlar 18 metreküplük taşlar ve 44 ton ağırlığında. Bunların boyu da 3,8 metre civarında.