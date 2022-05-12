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Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası! Yargıtay onadı

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Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası! Yargıtay onadı

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyaya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz hakkı bulunurken, kararlarla ilgili itiraz yoluna gidilmediği takdirde dosya ilk derece mahkemesine gönderilecek. İlk derece mahkemesi ise, kesinleşen toplam ceza 4 yıl 11 ay 20 gün olduğu için dosyayı infaz savcılığına gönderecek. İnfaz savcılığı ise, Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza miktarı ve suçlara göre davetiye veya yakalama kararı çıkaracak. Kaftancıoğlu'nun aldığı toplam ceza göz önünde bulundurulduğunda ise, cezaevine girmesi ve imza atıp çıkması bekleniyor.

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