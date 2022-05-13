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Bakan Karaismailoğlu'ndan muhalefete sert sözler: 'Çamur at izi kalsın' bildikleri tek siyaset

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Bakan Karaismailoğlu’ndan muhalefete sert sözler: ’Çamur at izi kalsın’ bildikleri tek siyaset

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kirli siyaset yapıyor, yalan ve iftiralarla beslenen çirkin bir politika izliyorlar. Proje yok, eser yok, hizmet yok. 'Çamur at, izi kalsın' bildikleri tek siyaset. Milletimiz, 'Suyu getirenle, testiyi kıranı' gayet iyi biliyor' dedi.

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