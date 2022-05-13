Başkan Erdoğan’ın 1998’deki cevabı Türk Dil Bayramı’nda gündem oldu! Türkçe konuşacağım

Kabaktepe paylaşımına şu notu düştü:

"Şimden gerü hiç kimesne Türki dilinden gayri dil söylemeye" diye başlayıp "Diğer ülkelerin liderleriyle Türkçe ile konuşacağım" diyerek devam eden bir tarih… Biz bu tarihi hem yaşıyoruz hem yazıyoruz. Türk Dil Bayramı kutlu olsun.