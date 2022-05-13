Başkan Erdoğan'ın 1998'deki cevabı Türk Dil Bayramı'nda gündem oldu! Türkçe konuşacağım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998'de katıldığı 32. Gün programında "Başbakan olursanız diğer ülkelerin liderleriyle hangi dilde konuşacaksınız?" sorusuna verdiği, "Türkçe konuşacağım" cevabı sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın yıllar önceki cevabı Türk Dil Bayramı vesilesiyle sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk Dil Bayramı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bir görüntü paylaştı.
Başkan Erdoğan, 1998 yılında İBB Başkanı olduğu dönemde 32.Gün programına katılmış, burada öğrencilerin sorularını yanıtlamıştı.
Erdoğan, burada bir Türk öğrencinin İngilizce sorduğu "Merak ediyorum Başbakan olunca siz diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacaksınız?" sorusuna "Türkçe konuşacağım" yanıtını vermişti.
KABAKTEPE: BU TARİHİ HEM YAŞIYORUZ HEM YAZIYORUZ
Erdoğan'ın bu cevabı yıllar sonra Türk Dil Bayramı'nda gündem oldu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Erdoğan'ın unutulmaz yanıtını sosyal medya hesabından paylaşarak Türk Dil Bayramı'nı kutladı.
Kabaktepe paylaşımına şu notu düştü:
"Şimden gerü hiç kimesne Türki dilinden gayri dil söylemeye" diye başlayıp "Diğer ülkelerin liderleriyle Türkçe ile konuşacağım" diyerek devam eden bir tarih… Biz bu tarihi hem yaşıyoruz hem yazıyoruz. Türk Dil Bayramı kutlu olsun.
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