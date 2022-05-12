Mustafa Kemal Çiçek’ten Canan Kaftancıoğlu yorumu: Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı bir gündür

ÇİÇEK: "CEZAEVİNE GİRECEK ALIP BU GECE EVİNDEN GÖTÜRECEKLER" ÖYLE BİR ŞEY YOK

5 ayrı suçtan dolayı iddianame düzenledi. Kaftancıoğlu için alınan kararda zaman aşımı yok. İncelemeden bu değerlendirme yapılmaktadır. Kamuoyunu saptırmaya dönük 2 husus dile getirildi. 'Cezaevine girecek alıp bu gece evinden götürecekler' böyle bir durum söz konusu değildir. Ceza İnfaz Kanunumuza göre, bu kişi aldığı ceza itibariyle 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası koşullu salı verme olarak 2 yıl 5 ay 25 güne iniyor. Ve bunun cezası denetimde serbestlik müessesine tabi bir duruma geliyor. Sadece savcılık Kaftancıoğlu'nu davet edecek. Bugün Yargıtay'ın ona kararı ile 3 suçtan karar kesinleşti. 2 suçtan bozma kararı var yeniden yargılanacak. Onan suçlamalar yönünden Yargıtay'a karar düzeltme yoluna gidebilir. Bu infazı engellemez. AYM tedbir talepli bireysel müracaat yoluna gidebilir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edebilir. AYM yolunu tükettikten sonra.

"ATATÜRKÇÜ, MİLLİ DEVLETTEN YANA MAKYAJLARININ AKTIĞI BİR GÜNDÜR"

Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bugünkü süreç Millet İttifakı'nda olan birçok siyasinin, belediye başkanının Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı bir gündür. Bazıları belki mahalle baskısı ile bu açıklamaları yaptı.

YARGITAYDAN CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'NUN MAHKUMİYETİNE ONAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.