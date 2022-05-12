Mustafa Kemal Çiçek'ten Canan Kaftancıoğlu yorumu: Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı bir gündür
Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu kararı ne anlama geliyor? Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alınan kararı A Haber'de yorumladı. Yargıtay'ın aldığı kararı doğru bulduğunu ifade eden Çiçek, "Bugün, Millet İttifakı'nda olan birçok siyasinin Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı gündür." dedi ve nedenlerini tek tek açıkladı.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onama kararı ve sonrasında oluşan muhalif tepki süreci yorumlandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Bugün, Millet İttifakı'nda olan birçok siyasinin Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı gündür." ifadelerine yer verdi.
"BANA GÖRE KARAR DOĞRU KARAR"
Mustafa Kemal Çiçek, A Haber'de şu önemli tespitlerde bulundu;
Canan Kaftancıoğlu için Yargıtay'ın aldığı karar kamuoyuna yansıdı ve bunun üzerine siyaseten rol kapma peşinde olanlar kararı okumadan karar vermeye çalışanlar toplumu provoke etmeye başladılar. Bana göre karar doğru karar. Kararı okuyan, hukukçu gözü ile okuyan ülkesine değerlerine ve anayasasına bağlı vatandaşın kararı yanlış bulması hayatın olağan akışına terstir.
"TİMSAH GÖZYAŞLARI OLARAK GÖRÜYÜM"
CHP'de bulunduğum dönemde bu karara Canan Kaftancıoğlu'nun tasfiye edileceğini ve önlerinin açılacağını ve Kaftancıoğlu vakasından kurutacaklarını söyleyen siyasilerin bugün İstanbul'a giderek CHP İl Başkanlığı'nda Canan Kaftancıoğlu için açıklamalarda bulunmasını timsah gözyaşları olarak görüyüm ve benim nazarımda çok enteresandır. Bu tavrı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.
ÇİÇEK: "CEZAEVİNE GİRECEK ALIP BU GECE EVİNDEN GÖTÜRECEKLER" ÖYLE BİR ŞEY YOK
5 ayrı suçtan dolayı iddianame düzenledi. Kaftancıoğlu için alınan kararda zaman aşımı yok. İncelemeden bu değerlendirme yapılmaktadır. Kamuoyunu saptırmaya dönük 2 husus dile getirildi. 'Cezaevine girecek alıp bu gece evinden götürecekler' böyle bir durum söz konusu değildir. Ceza İnfaz Kanunumuza göre, bu kişi aldığı ceza itibariyle 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası koşullu salı verme olarak 2 yıl 5 ay 25 güne iniyor. Ve bunun cezası denetimde serbestlik müessesine tabi bir duruma geliyor. Sadece savcılık Kaftancıoğlu'nu davet edecek. Bugün Yargıtay'ın ona kararı ile 3 suçtan karar kesinleşti. 2 suçtan bozma kararı var yeniden yargılanacak. Onan suçlamalar yönünden Yargıtay'a karar düzeltme yoluna gidebilir. Bu infazı engellemez. AYM tedbir talepli bireysel müracaat yoluna gidebilir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edebilir. AYM yolunu tükettikten sonra.
"ATATÜRKÇÜ, MİLLİ DEVLETTEN YANA MAKYAJLARININ AKTIĞI BİR GÜNDÜR"
Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bugünkü süreç Millet İttifakı'nda olan birçok siyasinin, belediye başkanının Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı bir gündür. Bazıları belki mahalle baskısı ile bu açıklamaları yaptı.
YARGITAYDAN CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'NUN MAHKUMİYETİNE ONAMA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.
Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.
Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.
Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.
Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? İşte geleceği hakkında yorumlar...
- 0,99 konut kredisi ne zaman verilecek? 0,99 konut kredisi verilmeye başladı mı, başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK'dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...
- TOKİ'DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...
- Delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? İşte açıklanan coinler...
- BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu...
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne akdar oldu? Güncel altın yorumları
- Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak?
- Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Bitcoin için flaş tahmin! BTC düşüş ne kadar sürecek? Güncel kripto para fiyatları...
- VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı canlı izle: 2022 Voleybol Sultanlar Ligi final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- Bekçilik başvurusu yarın son! 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?