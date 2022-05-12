Türk savaş jetlerine Çok Maksatlı Pylon! Özellikleri hayran bıraktı

ASELSAN'ın 2021 faaliyet raporunda şu şekilde açıklamıştır:

"MSB ile imzalanan Çok Maksatlı Pylon Geliştirilmesi Sözleşmesi kapsamında, uçağın bir istasyonunda iki adet güdümlü mühimmat (LGK-82, HGK-82, KGK-82/83, TEBER-82) taşıyabilen çoklu salan geliştirilecek ve sertifikasyon testleri tamamlanacaktır. SSB ile imzalanan Minyatür Bomba Tedarik Sözleşmesi kapsamında 2020 yılında sertifikasyon testleri tamamlanan Minyatür Bomba ve Çoklu Taşıma Salanı'nın seri üretimi yapılarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı gerçekleştirilecektir. Aynı proje kapsamında, parçacık tesirli Harp Başlığı da geliştirilecektir."