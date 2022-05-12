Türk savaş jetlerine Çok Maksatlı Pylon! Özellikleri hayran bıraktı
Türkiye'nin dünya çapında dikkat çeken savunma sanayisi yeni bir yıldızı sahaya sürmeye hazırlanıyor. ASELSAN'ın faaliyet raporunda yer verilen 'savaş uçaklarına Çok Maksatlı Pylon'un özellikleri hayran bıraktı. Çoklu Taşıma Salanları, güdümlü mühimmatların savaş uçaklarına entegrasyonunun yapılabilmesini ve bu uçaklardan atılmalarını sağlayan kritik birimlerdir.
ASELSAN'ın 2021 Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere göre, genel maksat bombalarına yönelik çoklu mühimmat salanı geliştiriyor. Mühimmat salanı ile tek salanda 2 adet Mk-82 ve Mk-83 tipi mühimmatlardan iki adet taşınabilecek. Geliştirilecek salan aynı zamanda Minyatür Bomba ve benzeri mühimmatların kullanımına da imkan sunacak.
Geliştirilecek çoklu salanın L3Harris tarafından geliştirilen BRU-57 çoklu taşıma salanının muadili olacağı değerlendirilebilir. Aynı şekilde tek bir istasyondan 2 adet mühimmatın taşınmasına olanak tanıyan BRU-57; 500 ila 1000 lb sınıfı genel maksat bombaları ve AGM-154 JSOW mühimmatlarını kullanabilmektedir. BRU-57A konfigürasyonunda ise salan üzerinde iki farklı mühimmat aynı anda taşınabilmektedir.
ASELSAN'ın 2021 faaliyet raporunda şu şekilde açıklamıştır:
"MSB ile imzalanan Çok Maksatlı Pylon Geliştirilmesi Sözleşmesi kapsamında, uçağın bir istasyonunda iki adet güdümlü mühimmat (LGK-82, HGK-82, KGK-82/83, TEBER-82) taşıyabilen çoklu salan geliştirilecek ve sertifikasyon testleri tamamlanacaktır. SSB ile imzalanan Minyatür Bomba Tedarik Sözleşmesi kapsamında 2020 yılında sertifikasyon testleri tamamlanan Minyatür Bomba ve Çoklu Taşıma Salanı'nın seri üretimi yapılarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı gerçekleştirilecektir. Aynı proje kapsamında, parçacık tesirli Harp Başlığı da geliştirilecektir."
Minyatür Bomba için geliştirilen Çoklu Taşıma Salanı, 4 adet Minyatür Bomba (MB) taşıyabilen, F-16 uçağının iki istasyonuna takılarak bir sortide 8 farklı hedefe angajman imkânı sağlayacaktır.
İŞTE GENEL ÖZELLİKLERİ
• 4 adet Minyatür Bomba taşıma ve salma
• Akıllı mühimmat yönetimi
• Uçuş Öncesi ve Esnası Planlama
• Göreve Hazır Olma Kolaylığı ve Düşük bakım ihtiyacı (Pnömatik bırakma mekanizması)
• Hızlı ve kolay silah yükleme /indirme
• Ön/Arka piston güç ayarlama
• Ayarlanabilir bırakma hızı
• İdame kolaylığı
• Çoklu atış zarfı hesaplama
ASELSAN tarafından geliştirilen Akıllı Çoklu Taşıma Salanının yerliliği artırılarak seri üretim sürecine geçildi.
ERU Pnömatik (serbest bırakma mekanizması) gibi kritik sistem bileşenlerinin de ASELSAN tarafından üretildiği Akıllı Çoklu Taşıma Salanı sisteminde dışa bağımlılık teşkil eden kritik bir bileşen bulunmamaktadır.
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