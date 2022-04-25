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ASELSAN'ın gözüyle havada düşmana yer yok! Lazer silahı eskisinden daha güçlü

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı lazer silah sisteminin güçlendirilmiş versiyonunu bu yılın ilk yarısında tamamlamayı hedefliyor. Bu yılın ilk yarısında tamamlanacak ikinci aşamada, kamyon üzerinde güç seviyesi artırılan fiber lazer kaynağı ile etkinlik seviyesi daha yüksek bir silah sistemine ulaşılacak

Giriş Tarihi: 25.04.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 09:03
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ASELSAN’ın gözüyle havada düşmana yer yok! Lazer silahı eskisinden daha güçlü

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, güvenlik güçlerine güncel tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik silah sistemlerinin milli imkanlarla kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASELSAN’ın gözüyle havada düşmana yer yok! Lazer silahı eskisinden daha güçlü

Bu kapsamda üzerinde durulan çözümlerden biri de lazer silah sistemleri. Güvenlik güçlerine bugüne kadar birçok silah sistemi kazandıran ASELSAN, bir süredir lazer silah sistemlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

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ASELSAN’ın gözüyle havada düşmana yer yok! Lazer silahı eskisinden daha güçlü

Şirket, 2017'de Faz-1 çalışmaları kapsamında Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç üzerinde fiber lazer kaynağına sahip ön prototip niteliğinde mobil sistem geliştirdi.

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ASELSAN’ın gözüyle havada düşmana yer yok! Lazer silahı eskisinden daha güçlü

2020'de daha yüksek güçte fiber lazer kaynağı ve yeni hassas stabilize yönlendirici entegrasyonu yapılarak prototip sistem oluşturuldu. Ayrıca Faz-1 lazer silah sisteminin İhtar Anti-Drone Sistemi ile entegrasyonu sağlandı. Saha denemelerinde Faz-1 silah sistemi ile İhtar'dan gelen radar izine angajman sağlanıp 750 metre mesafeye kadar mini ve mikro İHA'lar etkisizleştirildi.

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ASELSAN’ın gözüyle havada düşmana yer yok! Lazer silahı eskisinden daha güçlü

2022 yılının ilk yarısında çalışmaların Faz-2 aşamasının tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda, 6x6 BMC kamyon üzerinde güç seviyesi artırılan fiber lazer kaynağına, radar ve radyo frekansı karıştırıcı gibi İhtar sistemi unsurlarına sahip lazer silah sistemi geliştirme çalışmaları devam ediyor.