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ASELSAN'ın gözüyle havada düşmana yer yok! Lazer silahı eskisinden daha güçlü
ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı lazer silah sisteminin güçlendirilmiş versiyonunu bu yılın ilk yarısında tamamlamayı hedefliyor. Bu yılın ilk yarısında tamamlanacak ikinci aşamada, kamyon üzerinde güç seviyesi artırılan fiber lazer kaynağı ile etkinlik seviyesi daha yüksek bir silah sistemine ulaşılacak
Giriş Tarihi: 25.04.2022 09:02Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 09:03