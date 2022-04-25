ASELSAN’ın gözüyle havada düşmana yer yok! Lazer silahı eskisinden daha güçlü

2020'de daha yüksek güçte fiber lazer kaynağı ve yeni hassas stabilize yönlendirici entegrasyonu yapılarak prototip sistem oluşturuldu. Ayrıca Faz-1 lazer silah sisteminin İhtar Anti-Drone Sistemi ile entegrasyonu sağlandı. Saha denemelerinde Faz-1 silah sistemi ile İhtar'dan gelen radar izine angajman sağlanıp 750 metre mesafeye kadar mini ve mikro İHA'lar etkisizleştirildi.