ASELSAN’ın cirosu ne kadar oldu? ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün açıkladı

ASELSAN’ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı. Konuya dair açıklama yapan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, "Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar dolar oldu. Ayrıca bu 3 aylık süreçte 47 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 554’ün üzerine çıkartarak 243 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık." dedi.