Can Ataklı CHP’ye ateş püskürdü! İmamoğlu’nun eleştirdi linç edildi | 30 yıldır AK Parti’liler bunu yapmadı

HAYATINDA İLK KEZ SOKAKTA TACİZ EDİLDİ: NEDENİ İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMESİ

Can Ataklı, gazetecilik hayatında sokakta hiç rahatsız edilmediğini belirterek ilk kez Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği için sokakta taciz edildiğini belirtti. Ataklı şunları söyledi: "Bir de ilk defa başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum dün yaşadım. Can Ataklı, bir kere bile sokakta dışarda bir kötü muameleye, tacize hatta kötü bakışa rastlamadığını açıkladı. AKP'liler geldiler oturdular, bir süre sonra ben falanca ilçe teşkilatında yazmanın, genel sekreterim, yönetim kurulu üyesiyim filan diyenler, AKP milletvekilleri, AKP'li bakanlar, bir sorunlu bir şey olmadı. Ama ilk defa dün, yaşlıca bir adam bir otobüs durağında beni gördü, birden bire döndü Utanmıyor musun sen TV100'de söylediklerine. Anlamadım ilk önce. TV100'e çıkmadım dedim. "Boyundan posundan utan" dedi. Anladım sonra Ekrem İmamoğlu olayı olduğunu. Tartışmada benim sözlerimi yayınlamış, izlemiş. Tamamını izlememişsiniz. Uzağa gittikten sonra şöyle bağırdı: AKP'ye söylemeye korkuyorsun ama yetmiyor değil mi? O çok rahatsız edici bir şey. (…) "