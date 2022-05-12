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Son dakika | İstanbul merkezli 8 ilde PKK operasyonu! Sözde sosyal medya sorumlusu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika | İstanbul merkezli 8 ilde PKK operasyonu! Sözde sosyal medya sorumlusu yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şahıslara yönelik İstanbul merkezli (8) sekiz ilde (İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır) (25) yirmi beş şüpheliyi yakalamak için 12.05.2022 günü toplam (24) yirmi dört adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

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