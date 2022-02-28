Türkiye sınırları ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor

ASELSAN geliştirdiği sınır güvenlik çözümleriyle sınır bölgesine yönelik tehditlerin çeşitli hareketli ve sabit, insanlı ve insansız entegre sensör sistemleri ile 7 gün 24 saat esasına göre tespit/teşhis, tanıma, sınıflandırma ve takip edilmesine imkan sağlıyor.

AB ve aday ülke menşeli firmaları kapsayacak şekilde yapılan ihaleyi en uygun fiyat ve teknik çözümle birinci olarak kazanan ASELSAN, AB-SGS Sınır Güvenlik Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.