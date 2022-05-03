Türkiye'nin ilk petrol kuyusu: Basbirin-1! 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu olan 'Basbirin-1', Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 88 yıl sonra yeniden faaliyete alındı. 1,5 ay önce yeniden sondaj çalışmalarına başlayan kuyuyla ilgili Mağara köyünden Cemil Turan, "Bu bölgemiz için umut vericidir" dedi.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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