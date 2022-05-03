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Haberler Galeri Türkiye'nin ilk petrol kuyusu: Basbirin-1! 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Türkiye'nin ilk petrol kuyusu: Basbirin-1! 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu olan 'Basbirin-1', Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 88 yıl sonra yeniden faaliyete alındı. 1,5 ay önce yeniden sondaj çalışmalarına başlayan kuyuyla ilgili Mağara köyünden Cemil Turan, "Bu bölgemiz için umut vericidir" dedi.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 10:56
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Türkiye’nin ilk petrol kuyusu: Basbirin-1! 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Türkiye'de Petrol Arama ve İşletme İdaresi'nin 20 Mayıs 1933 tarih ve 2189 Sayılı Kanun ile kurulmasıyla, petrol arama çalışmalarına ağırlık verildi.

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Türkiye’nin ilk petrol kuyusu: Basbirin-1! 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

O yıllarda Mardin'e, şimdi de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı olan Mağara köyü yakınındaki Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu 'Basbirin-1', dönemin Maliye Bakanı olan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 13 Ekim 1934'te törenle açıldı.

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Türkiye’nin ilk petrol kuyusu: Basbirin-1! 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Sondaj çalışması için de Türkiye'de bulunmayan buharlı, darbeli ve ikinci el bir sondaj makinesi 44 bin liraya satın alınarak yurt dışından getirildi.

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Türkiye’nin ilk petrol kuyusu: Basbirin-1! 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Çalışmalar sırasında 1324 metre derinlikte petrole rastlandı. Ancak yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle 15 Haziran 1936'da çalışmalar 1351 metrede sonlandırıldı.

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Türkiye’nin ilk petrol kuyusu: Basbirin-1! 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

88 YIL ARADAN SONRA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yine aynı noktada bu kez 'Basbirin-2' adı verilen kuyu açılarak sondaj çalışmalarına başlandı. Gece gündüz çalışılan sahanın güvenliği jandarma tarafından sağlanırken, petrol umudu çevre köylüleri heyecanlandırdı.