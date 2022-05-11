Seçimlere girebilecek parti sayısı arttı! YSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı | İşte seçime girebilecek partiler

Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi partilerin seçime girebilmeleri için seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunmasının gerekli olduğu anımsatıldı. Ayrıca bu kapsamda seçime katılacak partilerin belirlenmesinin ve ilan edilmesinin de YSK'nin görevleri arasında olduğu kaydedildi.