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İlk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeni sondaj! Basbirin-2 kuyusunda heyecanlı bekleyiş: Yeni balıklar yakalama ihtimali...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı fosil yakıt arama çalışmalarına hız verdi. Şırnak'ta 1934'te açılan ve yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle iki yıl sonra kapatılan 'Basbirin-1' petrol kuyusundaki sondaj çalışmalarına yeniden başlandı. Daha önce açılan kuyularda Şırnak'ta olduğu gibi tekrar petrol çıkması nasıl değerlendirilir? Türkiye'de hangi bölgelerde petrol var? Petrol aramaları son yıllarda nasıl ilerliyor? Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 10:38
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İlk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeni sondaj! Basbirin-2 kuyusunda heyecanlı bekleyiş: Yeni balıklar yakalama ihtimali...

Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj vuruldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı fosil yakıt arama çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'nin petrol kuyusu macerası 1934'te başladı. O yıllarda Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı mağara köyü tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeni sondaj! Basbirin-2 kuyusunda heyecanlı bekleyiş: Yeni balıklar yakalama ihtimali...

Sondaj çalışması için yurt dışından 44 bin liraya buharlı, darbeli ve ikinci el bir sondaj makinesi satın alındı. Dönemin Maliye Bakanı Celal Bayar, 'Basbirin-1' kuyusu için tören yaptı.

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İlk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeni sondaj! Basbirin-2 kuyusunda heyecanlı bekleyiş: Yeni balıklar yakalama ihtimali...

NEDEN SONLANDIRILDI?

Çalışmalar sırasında 1324 metre derinlikte petrole rastlandı. Ancak yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle 15 Haziran 1936'da çalışmalar 1351 metrede sonlandırıldı.

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İlk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeni sondaj! Basbirin-2 kuyusunda heyecanlı bekleyiş: Yeni balıklar yakalama ihtimali...

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü bölgede yeniden arama yaptı.

1,5 Ay önce yine aynı noktada bu kez 'Basbirin-2' adı verilen kuyu açıldı. Gece gündüz çalışılan sahada güvenliği jandarma sağlıyor. Şimdi kuyudan gelecek müjdeli haber heyecanla bekleniyor.

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İlk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeni sondaj! Basbirin-2 kuyusunda heyecanlı bekleyiş: Yeni balıklar yakalama ihtimali...

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Basbirin-1 kuyusu olarak ifade edilen lokasyon bildiğimiz kadarıyla zaten çok eski bir kuyu Türkiye'deki ilk lokasyon ilk kuyu. 88 yıl önce yapılmış ve test edilmiş bir lokasyon. 1324 metrede petrol emaresine rastlanmış lakin ekonomik bir rezerv olmadığı gerekçesiyle bırakılmış.