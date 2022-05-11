Türkiye’deki sığınmacı ve göçmen sayıları | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan önemli açıklama

Kimi 1 yıl kalır gider, onların yerine başkaları gelir vs. Tartışma dışı bırakmamız gereken alan. İçerisinde yabancı öğrenciler de var.

Uluslararası koruma kapsamında bulunanların sayısı 320 bin 68. Aslında bulunduğu ülkede can güvenliği riski altında olanlar. Bunlar dünyanın birçok yerinden olan insanlar. Bunlara diyoruz ki, müracaatlarını alıyoruz. Çoğunlukla başka ülkelere gitmek istiyorlar. Zaman zaman bunlar BM tarafından başka ülkelere de yerleştiriliyor.

Türkiye'deki yabancı sayısı 5 milyon 497 bin 733'dir, sığınmacı sayısı ise 4 milyon civarındadır. Bu kişilerin hepsinin parmak izine kadar bilgileri bizde mevcuttur.