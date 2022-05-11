AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu TBMM’de yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ yalanını ortaya çıkardı. Akbaşoğlu, Özkoç'un 2014 yılında ABD’de FETÖ mensuplarıyla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç fotoğrafları önce inkâr etti, sonra da 2013 yılına ait olduğunu ve programda AK Parti milletvekillerinin de olduğunu söyledi ancak fotoğrafta AK Partili hiçbir milletvekili yoktu ve çekinilen yerin fonundaki tarih Özkoç'u yalanlıyordu.
TBMM KÜRSÜSÜNDEN CEVAP
Fotoğrafları göstermesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'na hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sözleri Akbaşoğlu tarafından TBMM kürsüsünden iade edildi.
"BÜYÜK BİR TELAŞ İÇERİSİNDESİNİZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu şunları söyledi: Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir.
"GRUP BAŞKANVEKİLİMİZ ASLA YOK"
Aynen. Bak, o yalan ve algı yönetimini ortaya koyan bizzat sensin. Yalan, haysiyetsiz ve şerefsiz olan yalan söyleyendir. Hani burada bizim Grup Başkan Vekillerimiz, asla ve kata yok. 8-9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ'cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013'ten önce değil, 17-25 Aralık 2013'ten sonra.
Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada, ispatı burada, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelgit ve rüzgara dayanamadı! 381 bin dolarlık ev okyanusa düştü
- Yıllar sonra arşivden çıktı! 100 yıl önce Türkiye! İşte il il eski fotoğraflar
- Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?
- BİLSEM sonuçları ne oldu? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı...
- Bursluluk sınavı başvuru ne zaman bitiyor? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi...
- LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? 119 dolardan 0,69 dolara geriledi
- 11 Mayıs dolar yorumları: Dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?
- Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar
- Mahkumlar geri dönecek mi? 2022 açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni bitti mi?
- 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama
- SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?