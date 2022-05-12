Türkiye'deki sığınmacı ve göçmen sayıları | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan önemli açıklama

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısını açıklayan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Türkiye'deki yabancı sayısı 5 milyon 497 bin 733'dir, sığınmacı sayısı ise 4 milyon civarındadır. Bu kişilerin hepsinin parmak izine kadar bilgileri bizde mevcuttur" dedi. Öte yandan Çataklı, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için sınırda karşılama ve sınır ötesinde kurulan güvenli bölgelerde oluşturulan alanlara yönlendirme stratejilerinin yürütüldüğünü açıkladı.

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