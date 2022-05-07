İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 7 ilçede eş zaman başlatıldı! 232 mülteci yakalandı
İstanbul'da 7 ilçede başlatılan eş zamanlı uygulamada Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 232 kaçak göçmen yakalandı. Bu operasyon ile birlikte 1-7 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 3 bin 210'a yükseldi. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy'de eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile 7 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle söz konusu ilçelerin sahil, iskele ve meydanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 35'i Suriye, 122'si Afganistan, 9'u Pakistan, 14'ü Özbekistan ve 52'si diğer ülkelerden olmak üzere 232 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.
Ayrıca, farklı 5 ilçe emniyet müdürlüğünün bölgelerinde münferit olarak yaptıkları kontrollerde de 46'sı Afganistan, 5'i Suriye ve 6'sı Pakistanlı olmak üzere 57 düzensiz göçmen yakalandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Diyanet takvimi!
- LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- Okulların yaz tatili ne zaman? 2022 karne tatili ne zaman başlayacak? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak?
- dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?
- Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!
- Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri
- Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 BJK FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi istatistikleri
- MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?
- ASDEP mülakat sonuçları sorgulama: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
- Green Card 2022 sonuçları açıklanıyor... 7 Mayıs Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar
- Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu
- Düzce deprem son dakika: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...