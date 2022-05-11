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Adalet çalışanlarının özlük hakları meclise taşınıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Adalet çalışanlarının özlük hakları meclise taşınıyor

Türk Büro Sen, adliye personellerinin Türkiye genelinde kamu personellere uygulanan kanun dışında yer alan 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifinin değiştirilmesi için harekete geçti. Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve beraberindeki heyet MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Halil Öztürk’ü ziyaret ederek kanun teklifinin Meclise sunulmasını talep etti.

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