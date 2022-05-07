Son dakika: Ölüme böyle gitmişler! Bursa’da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntülerine A Haber ulaştı

500 METRE SONRA YERE ÇAKILDILAR

25 Nisan günüydü... Pilot adayı Murat Avşar, eğitmen pilot Furkan Otkumla birlikte son uçuş için hazırlık yaptı. Kontrollerin ardından uçak havalandı. Bu sırada genç pilotların mesai arkadaşları da o anlara şahitlik ediyordu. Son uçuş olduğundan haberleri yoktu, kalkıştan 500 metre sonra yere çakıldılar.