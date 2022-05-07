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Son dakika: Ölüme böyle gitmişler! Bursa'da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntülerine A Haber ulaştı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Son dakika: Ölüme böyle gitmişler! Bursa’da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntülerine A Haber ulaştı

Son dakika haberi... Bursa'da 25 Nisan günü düşen eğitim uçağında hayatlarını kaybeden pilot Furkan Otkun ve pilot öğrencisi Murat Avşar'ın son görüntülerine A Haber ulaştı. Yunuseli Havalimanı'ndaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde pilotların uçak başında son kontrolleri yaptıkları görülüyor. Öte yandan uçağın düşmesiyle pilotların mesai arkadaşlarının yaşadığı panik de kameralara yansıyor. işte o özel görüntüler...

Son eğitim uçuşuna böyle yürüdü. dakikalar sonra olacaklardan habersizdi. Düşen uçaktaki pilot ve pilot adayının son görüntülerine A Haber ulaştı.

500 METRE SONRA YERE ÇAKILDILAR

25 Nisan günüydü... Pilot adayı Murat Avşar, eğitmen pilot Furkan Otkumla birlikte son uçuş için hazırlık yaptı. Kontrollerin ardından uçak havalandı. Bu sırada genç pilotların mesai arkadaşları da o anlara şahitlik ediyordu. Son uçuş olduğundan haberleri yoktu, kalkıştan 500 metre sonra yere çakıldılar.

PANİK ANLARI KAMERADA

Uçağın düşmesiyle pilotların arkadaşlarının panik anları da kameraya böyle yansıdı.

Pilot Furkan Otkun ve pilot adayı Murat Avşar bu feci kazada yaşamını yitirdi.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİOR

Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Enkazı inceleyen kırım ekiplerinin Ankara'daki çalışmaları sürüyor.






İşte Bursa’da eğitim uçağının düşme anı İŞTE BURSA'DA EĞİTİM UÇAĞININ DÜŞME ANI
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