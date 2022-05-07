Green Card 2022 sonuçları açıklanıyor... 7 Mayıs Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar
Green Card sonuçları bugün açıklanıyor! ABD'nin ülkedeki göçmenler arasındaki çeşitliliği artırmak için düzenlediği Green Card çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 yılı Green Card başvuru süreci tamamlandıktan sonra vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başlamıştı. Merakla beklenen o gün geldi çattı. Peki, 7 Mayıs Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...
Green Card sonuçları saat kaçta açıklanacak? Yeşil Kart (Green Card) çekiliş sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, sonuçlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 6 Ekim - 9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuruların alınmasının ardından, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyordu. ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Green Card ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 7 Mayıs Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
GREEN CARD SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurusu alınan Green Card çekilişinin sonuçları 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile 19:00'da açıklanacak.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
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