Bursa uçak kazası ne zaman, nerede oldu? 25 Nisan Bursa’da düşen uçağın modeli nedir? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Bursa uçak kazası nerede oldu? Bursa'da tek motorlu bir uçak sokak arasına düştü. Evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. Peki, Bursa uçak kazası ne zaman, nerede oldu? 25 Nisan Bursa'da düşen uçağın modeli nedir? İşte Bursa uçak kazası ile ilgili son gelişmeler...

BURSA UÇAK KAZASI NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesindeki Sarıgül sokakta evlerin arasında düşerek yanmaya başladı. Saat 15.00 sularında gerçekşene olayın ardından bölgede yangın çıktı.