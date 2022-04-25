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Bursa uçak kazası ne zaman, nerede oldu? 25 Nisan Bursa'da düşen uçağın modeli nedir? SON DAKİKA HABERLER

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Bursa uçak kazası ne zaman, nerede oldu? 25 Nisan Bursa’da düşen uçağın modeli nedir? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Bursa'da evlerin arasına uçak düştü. Uçak kazasının ardından mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Bursa uçak kazasının nerede olduğu araştırılırken, düşen uçağın modeli merak ediliyor. Peki, Bursa uçak kazası ne zaman, nerede oldu? 25 Nisan Bursa'da düşen uçağın modeli nedir? İşte Bursa uçak kazası ile ilgili son gelişmeler...

Son dakika... Bursa uçak kazası nerede oldu? Bursa'da tek motorlu bir uçak sokak arasına düştü. Evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. Peki, Bursa uçak kazası ne zaman, nerede oldu? 25 Nisan Bursa'da düşen uçağın modeli nedir? İşte Bursa uçak kazası ile ilgili son gelişmeler...

BURSA UÇAK KAZASI NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesindeki Sarıgül sokakta evlerin arasında düşerek yanmaya başladı. Saat 15.00 sularında gerçekşene olayın ardından bölgede yangın çıktı.

BURSA'DA DÜŞEN UÇAĞIN MODELİ NEDİR?

Düşen uçağın eğitim uçağı olduğu açıklandı. Uçağın modeli henüz bilinmiyor. Eğitim uçağındaki pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi.

MAHALLE MUHTARI A HABER'E KONUŞTU: UÇAKTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Bursa'da tek motorlu uçağın düştüğü Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy A Haber özel açıklamalarda bulundu.

Muhtar Hüseyin Gümüşsoy yaşanan olayda uçaktaki 2 kişi öldüğünü mahallede can kaybının olmadığını ama evlerin zarar gördüğünü söyledi.

HELİKOPTERLER HAVADA KONTROL SAĞLIYOR

İtfaiye araçları, panik halinde olan kalabalığın arasından yangına ulaşmaya çalışıyor.

Helikopterler havadan kontrol sağlıyor.

KAZA NASIL OLDU?

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Tek motorlu uçak evlerin arasına düştü. Bölgede bulunan 4 araç da alevlerin arasında kaldı. Peki uçak nasıl düştü? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan emekli pilot Mustafa Kolko değerlendirdi.

Mustafa Kolko, "Tek motorlu uçağın düşmesi için ya motorunda arıza vardır ya da gövdesinde bir arıza vardır. Eğer bunlardan değilse pilotaj hatası olabilir. Tek motorlu araçlarda karakutu var mı kesin bilgi sahibi değiliz. Tahminlere göre eğitim sırasında ya da bir yere giderken olmuştur." dedi.

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