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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En büyük kötülük nefret siyasetidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En büyük kötülük nefret siyasetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır" mesajını paylaştı.

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