Başkan Erdoğan İspanya'da Nehammer'le görüşecek
Rusya-Ukrayna savaşı dahil dünya çapında birçok krizi çözmek için elini taşın altına koyan Başkan Erdoğan, yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşecek.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.
Başbakanlıktan Avusturya Haber Ajansına yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında Başkan Erdoğan'la görüşeceği bildirildi.
Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.
Açıklamada, geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişme kaydettiği vurgulandı.
AÇIKLAMAYA ÜLKE BASININDA YOĞUN İLGİ
Ülke basınında geniş yer bulan açıklamada, Nehammer'in değerlendirmelerine de yer verildi.
Başbakan Nehammer, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığım çok sayıda görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığım görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda, İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.
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İki ülke arasındaki ilişkiler son dönemde çeşitli seviyelerde gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda ilerleme kaydetmişti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Antalya Diplomasi Formuna katılması ve son olarak Nehammer'in 12 Nisan'da gerçekleştirdiği Rusya ziyareti öncesi ve sonrasında Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerleme kaydetmesine katkı sağlamıştı.
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